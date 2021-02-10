FETÖ üyeleri, Hava Harp Okulu'ndaki örgüt üyesi olmayan öğrencilere yıllarca eziyet etti, sistematik işkence uyguladı, baskı yaptı.

Geleceğin havacısı olacak 780 öğrenci dayanamadı ve askeri okuldan ayrıldı.

227 öğrenci yaşadıkları işkenceleri anlattı

Kendi mensuplarına yer açmak için askeri öğrencilere eziyet eden FETÖ'nün şok mangasında görevli eski askerler tespit edildi, yargıya hesap vermeleri için gözaltına alındı.

Askeri okuldan ayrılmak zorunda 227 kişi de şikayetçi oldu, uğradıkları işkenceleri anlattı.

TRT Haber, o öğrencilerden üçünün ifadelerine ulaştı.

'"Sizi mezun etmeyeceğiz' dediler"

Mağdur askeri öğrenci B.Ü.,yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Diken üzerinde sadece hedeflerindeki öğrencileri süründürüyorlardı. Bize 'İnat ettiniz geçen sene ayrılmadınız. 24 saat bizim elimizdesiniz, ya bırakın ya da buradan sağ çıkamazsınız. Sizi mezun etmeyeceğiz' dediler"

"40 derece sıcaklıkta kışlık parkayla eğitim yaptırıyorlardı"

Şok mangası ölüm tehditleri işe yaramazsa farklı metodları devreye sokuyordu.

B.Ö. de hedef belirlenen öğrencilere, 40 derece sıcakta kışlık parka giydirip 'yat-kalk' eğitimi yaptırdıklarını ve saatlerce susuz bıraktıklarını söyledi.

"Zorla 4 kişilik yemek yedirip, yerde süründürdüler"

Örgüt üyelerinin eğitim adı altında uyguladığı baskılar çoğu zaman sonuç veriyordu. Bazen aç bıraktıkları öğrencilere, kimi zaman ise aşırı yemek yediriyorlardı.

Mağdur edilen öğrenci İ.K.K da yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Beni ve 3 arkadaşımı, 4 kişinin yiyebileceğinden fazla yemeği zorla yedirttiler. Midemiz şiştikten sonra eğitim yaptırdılar. Eğitimde kustuğumuz günleri hatırlıyorum. Biz temizlik yaparken karşımızda gülüyorlardı."

FETÖ'den sistematik işkence

Öğrencilerin özel hayatları da FETÖ'cülerin kozları arasındaydı. Telefonlarına el koydukları öğrencilerle ilgili bilgi topluyor, "seni mezun etmeyeceğiz" tehditlerinde de bulunuyorlardı.

Konuya ilişkin soruşturma, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından yürütülüyor. Şimdiye dek düzenlenen operasyonlarla, hakkında gözaltı kararı verilen 1'i muvazzaf 56 kişiden 28'i yakalandı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Haber: Büşra Çelik