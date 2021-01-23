Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için ilki Tendürek’te ikincisi Lice'de başlatılan Eren Operasyonları'nın devamı Ağrı Dağı'nda gerçekleştiriliyor.

Operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel, 59 operasyonel tim katılıyor.

11 Ocak'ta başlamıştı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak’ta başlatılan Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.