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Gündem
TRT Haber 21.04.2025 14:17

Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek; ailesi, Vatikan Devleti ve Katolik dünyasına başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva'nın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.

Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum.

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