Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde Millet Kütüphanesi'nde doktora öğrencileriyle bir araya geldi, gençlerin sorularını yanıtladı.

"Artan trafiği karşılamak için elimizde tek imkan vardı, o da Kanal İstanbul"

Kanal İstanbul aslında 11 yıllık bir proje. Benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde attığımız bir adım. Kanal İstanbul'la ilgili bir adım atmamız şart. İstanbul Boğazı çevre katliamı için her an bir tehdit. Özellikle de virajlar noktasında İstanbul Boğazı'nın bir özelliği var. Gemiler bazı yerde dümen kilitlenmesi dediğimiz durumla karşı karşıya kalabiliyor. İcabında manevrayı yapamaz hale geldiği yerler oluyor. Birçok kere İstanbul Boğazı'nda kazalar oldu. En son bir Rus savaş gemisi orada biliyorsunuz maalesef bir kaza ile karşı karşıya kaldı. Bir zamanlar bir Romen tankeri İstanbul Selimiye'de maalesef bir yangınla tehdit oluşturdu ve 7 ay civarında o Romen tankeri orada yandı. Aynı şeyi bir de Kandilli'de bir kuru yük gemisi geldi sahile bindirdi. Biz bunlardan hiç kendimize bir şeyler çıkarmayacak mıyız? Bu felaketlerden ders çıkarmamız lazım. Özellikle yılda 45 bin geminin geçiş yaptığı İstanbul Boğazı'nın bu trafiği daha fazla taşıması mümkün değil. Burada yapılan projeksiyonlar 2050 yılında bu rakamın 78 bini bulacağı gösteriyor. Trafik devamlı artıyor. Oysa boğazın güvenli geçiş kapasitesi sadece 25 bin. Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için artık elimizde tek imkan vardı, o da Kanal İstanbul.

"Kanalın etrafında yatay mimari olacak"

Proje kapsamında yer alan 500 bin kişi kapasiteli Kanal İstanbul'un her 2 tarafına dedik ki adeta şehir kuralım. Her 2 tarafa bunu kurarken projelendirme noktasında gayet kaliteli bir şehircilik anlayışı ve bir de İstanbul'da ve Türkiye genelinde biliyorsunuz bizim bir şehircilik planlaması dediğimiz adımlar atıyoruz. Örneğin İstanbul'un Avcılar'ında sıkıntı var, deprem sıkıntısı. İstanbul'un değişik yerlerinden deprem tehdidi olan onlara buraları çözüm olarak gösterelim ve buraya taşıyalım. Böylece hem bu tehditlerden halkımızı kurtarmış olalım hem de bu kanalın her 2 tarafında dikey mimari değil hedefimiz yatay mimari. Zemin +4 bilemedin +5... Daha fazla olmayacak. Böyle bir yapılanmayla hem görünümünü çok çok güzel yapacağımız bir mimariyle İstanbulumuzda Kanal İstanbul'un etrafına bunu yapalım dedik.

"Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli"

11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı ile toplam 204 uzman burada görev yaptı. Bu görevin neticesinde de kanalın uzunluğu 45 kilometre, genişliği minimum 275 metre, derinliği 20,7 yani 21 diyelim böyle bir derinlik söz konusu. Yapılan etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin boğaza göre 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini bize gösterdi. 13 kat daha güvenli bir durum söz konusu olduğuna göre bizim hala İstanbul Boğazı'nda direnmemizin bir anlamı var mı? Tanker, büyük yük gemileri artık bunlara İstanbul Boğazı'nı kapayıp onların hepsini bizim Kanal İstanbul'a kaydırmamız gerekecek.

"Kanal İstanbul projesinin dünyada müstesna bir yeri olacak"

Ülkemize çağ atlatacak böyle bir projeyi muhalefetin insafına bırakamayız. Bizim Kanal İstanbul ile hedefimiz birinci derecede;

1- Çevre tehdidinin ortadan kaldırılması

2- İstanbul'daki bugüne kadar yaşanmış bütün kazalardan büyük oranda kurtulmak.

3- Çok daha sağlıklı bir deniz trafiğini sağlamak.

Bir diğer adım burada limanlarla, marinalarla bu projenin dünyada müstesna bir yeri olacak. Bunu parmakla gösterilir hale getireceğiz. Bu konuda muhalefetin yaklaşım tarzları çok çok çirkin.

"NATO Zirvesi bizim için çok faydalı oldu"

NATO Zirvesi bizim için çok faydalı oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştüm, en son görüşmem de Biden ile gerçekleşti. Başarılı bir görüşme oldu.

"Türkiye’nin uluslararası camiada itibarını yok etmeye çalışanlara milletim gereken dersi verecek"

Eğer siyasette yalan varsa biz buna prim veremeyiz. Katarlılara sınavsız üniversite yalanını ortaya attılar. Katar öğrencilerini bize gönderiyormuş, sınavsız tıp fakültelerine alıyormuşuz. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye’nin uluslararası camiada itibarını bu denli yok etmeye çalışanlara inanıyorum ki milletim gereken dersi verecek.

"Kimsenin Marmara'nın geleceği ile oynamaya hakkı yoktur"

Müsilaj probleminin çözümü için gerekli önlemler alınmıştır. Müsilaja iklim değişikliği, sulardaki durağanlık ve atıklar neden oluyor. Tabi buna bir de yerel yöneticilerin iş bilmezliğini de eklemek lazım. Atık su arıtma tesislerin temel atmama gibi bir yaklaşımla devre dışı bırakılması bunlardan bir tanesidir. Aynı vizyonsuzluğun acı sonuçlarını maalesef Haliç'ten Büyükçekmece'ye kirlilikle boğuşan birçok yerde de görüyoruz. Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceği ile oynamaya hakkı yoktur. Marmara Denizi müsilajdan tamamen kurtarılana dek çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir. Ben belediye başkanlığım döneminde özellikle Veysel Bey'in İSKİ'nin başında olduğu dönemde biz birçok atık su arıtma tesisi yaptık. Şimdi ise bakıyoruz bu kolektörler bir kısmı devreden çıkmış, bir kısmı arıtma tesisi ile bağlantılar yok. Tabi bütün bunlar devre dışı kalınca sizler müsilajla mücadele edemezsiniz.

"TURKOVAC ile eylül ekim gibi netice almayı hedefliyoruz"

(Yerli aşı çalışmaları) TURKOVAC ile hedefimiz eylül ekim gibi netice almak.

"İlmin, irfanın merkezini teröre kurban edersek yazık olur"

Türkiye’de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil. Bizim herhangi bir üniversitede özgürlüğü kısıtlamak diye bir derdimiz yok. Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak kalmam mümkün değil. Üniversite ilmin, irfanın merkezidir. İlmin, irfanın merkezini teröre kurban edersek yazık olur.

'Parlamentodaki kadın sayısı yüzde 4'ten yüzde 17'ye yükseldi'

Kadınlarla ilgili adım attığımız çalışmalar hızla ilerliyor. Göreve geldiğimizde yüzde 4 olan parlamentodaki kadın sayısı şu anda yüzde 17. Üniversitelerdeki tüm akademik kadrolara baktığımız zaman kadın oranı yüzde 51'in üzerinde. Bu, Cumhuriyet tarihinde görülmüş bir durum değil.

"2023'e kadar tüm üniversiteler engelli dostu kampüslere sahip olacak"

Engelsiz üniversite sürecini başlattık, 2023'e kadar tüm üniversiteler engelli öğrenci dostu kampüslere sahip olacak.