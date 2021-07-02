Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Kut'un eşine taziye telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı münasebetiyle eşi Günay Kut'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı nedeniyle eşi Günay Kut'u telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Turgut Kut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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