Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arifiye ilçesinde tank paleti fabrikasını ziyaretinin ardından işçilere hitap etti.

"Savunma sanayisinde yüzde 70'lere varan millilik ve yerlilik yakaladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, buradaki çalışmalarını, faaliyetlerini incelemek üzere yaptığı ziyaret için teşekkür eden Akar, şunları söyledi:

"Bu fabrikayla alakalı herkes bir şey söylüyor. Peşinen şunu söyleyeceğiz, bilenler bilmeyenler duysun; burası tank ve palet değil, tank paleti fabrikası olarak kuruldu. Tank paleti yapıyoruz, daha sonra obüsler yapıldı. Şimdi de büyük azim ve kararlılıkla tank yapmak için çalışıyoruz.

Şu anda dost ve müttefik bildiklerimizden örtülü, açık ambargolar var. İstediğimiz malzemeleri alamıyoruz. Dolayısıyla ordumuzun ihtiyacı olan harp silah, araç ve gereçlerini yerli ve milli yapmak mecburiyetimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, teşvikiyle, desteğiyle, sizlerin de alın teriyle, bugüne kadar yapılan çalışmalarla çok şükür Allah'a, Türkiye'de savunma sanayisinde yüzde 70'lere varan millilik ve yerlilik yakaladık. Bundan sonra da hep beraber çalışmak suretiyle bunu çok daha yukarılara taşıyacağız. İnşallah Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan tüm silah, araç gereç ne varsa bunları biz sağlayacağız, siz sağlayacaksınız"

"TSK gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor"

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin cumhuriyet tarihindeki en yoğun günlerini yaşadığını dile getirerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece ülkemizin hak ve menfaatlerini değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de hakkını, hukukunu savunmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

"Buradaki dedikodulara hiç bakmıyoruz"

Bir taraftan personelin eğitimi, öğrenimi, tatbikatı yapılırken, diğer taraftan da kahraman Mehmetçiğin ileri teknoloji ürünü harp silah, araç ve gereçleri ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Akar, "İşte onları da siz sağlayacaksınız. Buradaki çalışmalarla bunlar sağlanacak. Bizler bugüne kadar binlerce yıllık tarihimizden gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizle ülkemiz, milletimiz, egemenlik ve bağımsızlığımız için ne yapmamız gerekiyorsa yaptık, yapmaya çalışıyoruz. 'Alet işler el övünür'. Dolayısıyla Mehmetçiğin silaha ihtiyacı var. Bunun sağlanması lazım. Buradaki dedikodulara hiç bakmıyoruz, elimizden gelen neyse bunları yapmaya çalışıyoruz. Üç kıtada hak ve menfaatlerimizi, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mücadelemizi yoğun ve başarılı bir şekilde sürdürüyoruz Allah'a çok şükür" dedi.