Kademeli normalleşme kapsamında eğlence mekanları açıldı. Müzik yayınlarının sona erme saati 21'den 24'e uzatıldı. Ancak, saatin daha da esnetilmesi gündemde yer alan konulardan birisi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da müzik yayınları ile ilgili soruları yanıtladı.

Canlı müzik yayınlarının belli süreler içinde yapılması konusuna da değinen Ersoy, "Normalleşme demiyoruz, kademeli normalleşme diyoruz. İlk etapta 19.00 olarak müzik sınırlaması vardı. Sonrasında bu kademeli olarak, yani vaka sayıları kontrollü ve istediğimiz gibi gitti, aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'e alınmıştı. Son kabine toplantısında da 24.00'e alındı" dedi.

"Her şey pandemi öncesinde dönsün"

Ersoy, tedbirlerin kademeli şekilde esnetilmeye devam ettiğini, şu anda verilerin iyi gittiğini ve bunun izlendiğini belirtti.

Aşılamanın devam ettiğini aktaran Ersoy, "Şimdi normalleşmeyle birlikte vaka sayılarında bir artış olmaz, sonuçlar normalleşme kurallarıyla uygun giderse hiç kimsenin önüne bir sınırlama koymak diye bir şey yok. Herkesin isteği gibi, esnetebildiğimiz kadar, yüzde 100 esnetelim. Her şey pandemi öncesinde dönsün" değerlendirmesini yaptı.

"Biz de kurala uygun bir şekilde yönetiyoruz"

Müzik yayını konusunda, normalleşme sürecini yöneten diğer ülkelerden örnekler veren Ersoy, şunları söyledi:

"Bugün Avrupa'da, Almanya veya Avusturya'ya baktığınız zaman ki onlar nüfusa oranlarına göre binli vakaların aşağısına indi. Almanya'da bazı eyaletlerde 22.00, Avusturya'da ve Almanya'da bazı eyaletlerde saat 24.00 olarak uygulanıyor halen. Yeni yeni kaldıracaklar. Rusya ve Norveç'e baktığınız zaman 23.00 olarak uygulanıyor. İsveç, Slovenya ve Romanya'ya baktığınız zaman 24.00 olarak uygulanıyor. Yunanistan hala sokağa çıkma yasaklarını uyguluyor. Yani bu, kademeli normalleşme uygulayan bütün ülkelerde bu şekilde yönetiliyor. Biz de kurala uygun bir şekilde yönetiyoruz. Ama bu tamamen vaka sayılarıyla endeksli bir şey. Şu ana kadar çok olumlu gitti. Esnetmeler de ona paralel, olumlu şekilde yapıldı. Bundan sonra da bu şekilde gidecek."