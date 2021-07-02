Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınırlarımız ötesinde sürüyor. Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelere teröristlerin sızma girişimine geçit verilmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir sızma girişiminin daha önlendiğini duyurdu. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bpjINAJOfD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2021

MSB'den yapılan paylaşımda "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok" denildi.

Barış ve huzur ortamını bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG, M4 kara yolunun güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden Barış Pınarı Harekatı sınırları içindeki yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.