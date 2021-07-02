Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Yayınladığı video ile Türk yargısına teslim olacağını duyurmuştu.

Aydın, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" demişti.

Şimdi akıllardaki soru "Türkiye'ye iadesi nasıl gerçekleşecek?" oldu.

"Pişmanlık duymuş olabilir"

Eski Interpol Daire Başkanı Yusuf Vehbi Dalda, TRT Haber ekranlarında 'Tosuncuk'un Türkiye'ye iadesinde atılacak adımları anlattı.

Kaçak bir sanık için imkanların azalmış olmasından ötürü teslim olma yoluna gidebileceğini ifade eden Dalga, "Avukatların söylemleriyle daha az bir cezayla kurtulabileceği düşüncesiyle teslim olmuş olabilir. Pişmanlık duymuş da olabilir" diyor.

-'Tosuncuk' neden teslim oldu?

-Türkiye'ye nasıl getirilecek?

-Mağdurlar paralarını alabilecek mi?



Çiftlik Bank davası ile ilgili son gelişmeleri eski INTERPOL Daire Başkanı Yusuf Vehbi Dalda @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/M3gggCTInC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2021

İade süreci nasıl işleyecek?

Türkiye'ye iade işlemlerinde Brezilya ile iş birliği yapılarak adım atılacağını ifade eden Dalda sözlerine şöyle devam etti:

"Teslim olması doğal olarak bulunduğu ülkedeki resmi mercilere de olabilirdi. Başkonsolosluğumuz bilgileri verdikten sonra o ülkenin resmi makamlarıyla görüşerek iş birliği yapacak. Ülkeden çıkabilmesi için bulunan ülkedeki resmi makamlarla görüşülmesi gerekir. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Interpol Daire Başkanlığı istişareleriyle görüşmeler ilerledikten sonra iade veya sınır dışı kararı alınacaktır. Interpol Daire Başkanlığı'ndan yetkililer havalimanına giderek sanığın teslim işlemini gerçekleştirecekler. Yargılama süreci ve mağdurların paralarının iadesi konuları ayrı bir şekilde değerlendirilir"

Interpol'ün en çok arananlar listesindeydi

'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeydi.

Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu.

Çiftlik Bank nedir?

'Çiftlik Bank', ilk kurulduğunda oyun platformu olarak hizmet verdi daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan yatırım haline dönüştü. Kullanıcılar, yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın aldı. Yatırdıklarının daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi, yatırdığı parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı.