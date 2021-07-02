Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HANÇER ilk kez TRT Haber'de
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın orta sınıf silahlı insansız kara aracı projesi kapsamında üretilen uzaktan kumandalı ve otonom silahlı insansız kara aracı HANÇER'in prototipi birazdan ilk kez TRT Haber'de.
Paletli İKA HANÇER, üzerinde ASELSAN üretimi SARP silah kulesi taşıyor.
Makinalı Tüfek ve Bomba Atar entegre edilebiliyor. İlk kez TRT Haber tarafından görüntülenecek HANÇER dik ve engebeli ve tehlikeli arazilerde operasyon yapma şansı sunuyor.
HANÇER'in atışlı testleri devam ediyor.
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