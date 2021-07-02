Paletli İKA HANÇER, üzerinde ASELSAN üretimi SARP silah kulesi taşıyor.

Makinalı Tüfek ve Bomba Atar entegre edilebiliyor. İlk kez TRT Haber tarafından görüntülenecek HANÇER dik ve engebeli ve tehlikeli arazilerde operasyon yapma şansı sunuyor.

HANÇER'in atışlı testleri devam ediyor.