Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da AK Parti İlk Danışma Toplantısı'nda konuştu.

"Vicdanı olan herkes eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı görüyor"

Teşkilatsız başarı olmaz, teşkilat varsa başarı vardır, kazanmak vardır, zafer vardır. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette başkaları gibi makam mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet için bulunuyoruz. Vicdanı olan herkes eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı görüyor.

"2021 yılını dış ticarette bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz"

Üretimde, sanayide rekorlar kırıyoruz. Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamları Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Üreterek, ihraç ederek Türkiye'nin gücüne güç katan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. 2021 yılını dış ticarette ülkemiz için bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz. Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 6 ayda bu ivmeyi daha da artırarak 2021 senesini özellikle dış ticarette ülkemiz için bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz. https://t.co/QJpXpKxigy pic.twitter.com/Mp4aUaiOlG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2021

"Türkiye, salgını dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur"

Son 1,5 yıldır koronavirüs sürecinde yaşananlar dahi ülkemizin 2002'den beri kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından yeterlidir. Türkiye, son 1 asrın en büyük sağlık krizi diye nitelenen bu salgını, hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Salgına karşı en etkili silah olan aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. Biz 52 milyon doz aşıyı vatandaşımıza uyguladık. Salgında her kesimden vatandaşımıza sağladığımız desteklerin toplamı 661 milyar lirayı geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye son bir asrın en büyük sağlık krizi diye nitelenen bu salgını hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. https://t.co/QJpXpKxigy pic.twitter.com/YGbWHw7giU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2021

"Tüm iftiralara, tüm karalama kampanyalarına rağmen millete hizmetten vazgeçmeyeceğiz"

Türkiye kalkınmasın, Türk ekonomisi büyümesin diye her gün tehditlerinin dozunu biraz daha artırıyorlar. 27 Mayıs arefesinde olduğu gibi vesayetçilere uygun ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Tüm iftiralara, tüm karalama kampanyalarına gereken cevabı en sert şekilde verirken, millete hizmetten vazgeçmeyeceğiz. Biz dirayetli olursak, sağlam durursak, samimiyetle çalışırsak hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamaz.