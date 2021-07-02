Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı Hatice Huveys ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen 'murabıtlar'dan Hatice Huveys ile bir araya gelerek işgale karşı uluslararası farkındalığı artırmak için yürüttüğü çalışmaları istişare ettik. Yürüttüğü onurlu mücadele için kendisini tebrik ediyorum. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanların evi, bu davayı dünyaya duyurmak ise hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıtlar"dan Hatice Huveys ile bir araya gelerek, işgale karşı uluslararası farkındalığını artırmak için yürüttüğü çalışmaları istişare ettik. Yürüttüğü onurlu mücadele için kendisini tebrik ediyorum. pic.twitter.com/mg5nFIssnr — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 2, 2021

Emine Erdoğan, paylaşımında Huveys ile çekilen fotoğrafına da yer verdi.