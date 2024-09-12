Erdoğan: Zulmün karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı" Çevrimiçi Etkinliğine bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında, insanlığın istikbalini etkileyen tehditler karşısında, uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi, barışçıl, güvenli ve adil bir sistemin inşasına giden yolu açmayı amaçlayan, geleceğin zirvesine sayılı günler kaldığını hatırlattı.

Bu zirveyi, dünyayı kasıp kavuran çatışmaların, zulmün, açlığın, yoksulluğun ortasında açılan nadir bir fırsat penceresi olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, zirveye katılacak tüm mevkidaşlarına, BM Genel Sekreteri Guterres'in sunduğu bu imkanı layıkıyla değerlendirme çağrısında bulundu.

"Gazze'nin yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız"

Güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa edebilmek için öncelikle barışa ihtiyaç olduğunu aktaran Erdoğan, "Terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği gibi meydan okumalar, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini artırıyor. Bunun en acı örneğini, 11 aydır Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında görüyoruz. 17 bini çocuk, 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 100 binin üzerinde yaralının olduğu, Gazze'nin neredeyse tamamının yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.

"Bu insani duruşumuzdan da geri adım atmayacağız"

İsrail'in işgal politikaları karşısında, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkmasının şart olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada, açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Türkiye olarak, zulmün karşısında ve mazlumun yanında durmaya devam edecek, bu insani duruşumuzdan da geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Kimsenin geride bırakılmadığı bir düzene geçiş yapmalıyız"

Yalnızca belirli bir refah düzeyini yakalamış ülkelerin değil, kalkınma çabalarını sürdüren toplumların da hakkaniyetle temsil edildiği bir küresel yönetişim mimarisinin temin edilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha iyi bir gelecek için yeşil dönüşümü odağına alan, iklime dirençli, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzene geçiş yapmalıyız. Toplumlarımızı zehirleyen her türlü nefret söylemine, ırkçılığa ve aşırı sağ akımlara karşı demokrasilerimizi korumak zorundayız. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan çok taraflı sistemi, dünyanın 'beşten büyük' olduğu şiarını merkeze alarak, adalet ve hakkaniyet ekseninde yeniden şekillendirmektir. Dünya liderlerini, geleceğin zirvesinde bu amaçlar doğrultusunda el ele vermeye davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum."