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Türkiye
TRT Haber 12.09.2024 14:39

Ömer Çelik: 12 Eylül dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin, dış odakların milli egemenliği çalma projesi olduğunu söyledi. "Tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz" dedi.

Ömer Çelik: 12 Eylül dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. 44 yıl önce gerçekleştirilen 12 Eylül askeri darbesini, "Ülkemize kara günler yaşatmış olan, dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesi" olarak nitelendirdi.

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemize kara günler yaşatmış olan, dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesi #12Eylül darbesinin 44. yılı.

Darbeler bir ülkeye yapılan en büyük kötülüklerdir.

Tüm darbeleri ve darbecileri lânetliyoruz".

 

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12 Eylül Darbesi Ömer Çelik
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