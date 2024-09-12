Ömer Çelik: 12 Eylül dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. 44 yıl önce gerçekleştirilen 12 Eylül askeri darbesini, "Ülkemize kara günler yaşatmış olan, dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesi" olarak nitelendirdi.

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemize kara günler yaşatmış olan, dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesi #12Eylül darbesinin 44. yılı.

Darbeler bir ülkeye yapılan en büyük kötülüklerdir.

Tüm darbeleri ve darbecileri lânetliyoruz".