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Türkiye
AA 12.09.2024 13:41

İzmir Körfezi'nde bu kez de atık kirliliği gözleniyor

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

Kötü koku ve balık ölümleri nedeniyle gündemde yer alan İzmir Körfezi'nde, sabah saatlerinde Karşıyaka sahilinde atıkların kıyıya vurduğu görüldü.

Dün kentte etkili olan sağanağın ardından körfeze dökülen derelerden geldiği tahmin edilen atıklar, sahil boyunda kötü görüntülere neden oldu.

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denizden ve karadan atıkların toplanması için çalışma yürüttü.

"Her yağıştan sonra aynı manzara"

Temizlik çalışmalarını izleyen vatandaşlardan Yusuf Budak, her yağıştan sonra aynı manzarayla karşılaştıklarını, körfeze boşalan su kaynaklarının temizlenmesi ve vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bilim insanlarının da bulunduğu "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" oluşturulmuştu.

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İzmir Körfezi'nde bu kez de atık kirliliği gözleniyor
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