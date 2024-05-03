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TRT Haber 03.05.2024 14:33

Erdoğan: Türk siyasetinde yumuşama sürecini başlatalım istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk fırsatta CHP'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız." dedi.

Erdoğan: Türk siyasetinde yumuşama sürecini başlatalım istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’daki Çilehane Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Erdoğan, Özel'in Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti gerçekleştirmiş olmasının iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Bundan önceki süreçlerde bu tür adımların atılmadığına dikkati çeken Erdoğan, bu adımın atılmasıyla siyasetin Türkiye'de çok daha yumuşama dönemine girdiğini belirtti.

Erdoğan, "Ben de Özgür beye ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız." dedi.

"Ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık"

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı tamamen durdurması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail, şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir, bunları yaptık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler de biliyorsunuz bu seçim atmosferi esnasında bunu çok acımasızca kullandılar. Bizim İsrail'le ilişkilerimizin sanki onların düşündüğünün dışında imiş gibi de bazı ifadeler kullandılar. Biz de tabii acele etmeden bu süreci değerlendirelim istedik. Şu anda seçimler de bitti ve bu adımı attık. Çünkü İsrail, bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde yani ben Netenyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netenyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok.

Tüm batı İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Bu kadar imkanlar seferber edilerek ne yazık ki Filistin'in o garip gureba, fakir insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."

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