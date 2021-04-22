Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda Kurul üyeleri, “yeni Anayasa”, “anti-demokratik girişimler” ve “sözde Ermeni soykırımı iftirası” konuları üzerine fikir alış verişinde bulundu.

Toplantının detaylarına ilişkin açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda sözde “Ermeni soykırımı” iddalarıyla ilgili açıklamalarını şöyle paylaştı:



"Sayın Cumhurbaşkanımız, sözde “Ermeni soykırımı” yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir."

Yeni sivil anayasa mesajı

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer değerlendirmeleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletimizin kararıyla yeni ve sivil bir Anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etmiş; ülkemizin ihtiyaçlarına, milletimizin beklentilerine uygun yeni Anayasa yapımı için var güçleriyle çalışacaklarını belirtmiştir.

Milli iradeye sahip çıkarak demokrasi karşıtı her türlü girişim ve söylemle kararlı şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ilerleyişinin hiçbir şekilde durdurulmayacağını dile getirmiştir."



Altun'un açıklamasına göre toplantıda sözde “Ermeni soykırımı” iftirasına karşı atılacak adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurul üyeleri, ayrıca Yunanistan’ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konularında olumsuz tutumu ile Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik baskılarını ele aldı.

"Darbe ve vesayet heveslileri asla umduklarını bulamayaklar"

Altun, "Kurul üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni Anayasa’nın ülkemizin birliğini, gücünü, istikrarını, güvenliğini, kazanımlarını pekiştirecek bir çerçevede ve mümkün olan en geniş uzlaşı süreciyle hazırlanması üzerine görüşlerini dile getirdi.

Demokrasimizi hazmedemeyen anti-demokratik zihniyetin temsilcilerinin türlü sıfatlarla kendilerini hala gösterebildiğini belirten Kurul üyeleri, Türkiye’nin 2002 sonrası yaşadığı demokratikleşme adımlarının önemine işaret ederek, 15 Temmuz darbe girişiminde milletimizin siyasi iradesine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini, darbe ve vesayet heveslilerinin bundan sonra asla umduklarını bulamayacağını vurguladılar" dedi.