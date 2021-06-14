Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan, Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki ikili temasları kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte'u kabul etti.
Kabule Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
Etiketler: NATO Recep Tayyip Erdoğan
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