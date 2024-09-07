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Gündem
AA 07.09.2024 11:39

Erdoğan, Kocaeli'de 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını yapacak.

Erdoğan, Kocaeli'de 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.

Gölcük Devlet Hastanesi açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının açılışını da yapacak.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının 51 bin 31 metrekare kapalı alanda bulunduğu belirtildi.

Hastanede, 64 poliklinik ile 9 ameliyathane odasının olduğu, 39'u yoğun bakım, 32'si acil servis, 26'sı hemodiyaliz biriminde olmak üzere toplam 300 yatak bulunduğu ifade edilen paylaşımda, hastanenin fotoğraflarına da yer verildi.
 

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