Erdoğan: Karabağ, bir milletin adeta yeniden dirilişinin sesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da "28 Mayıs Bağımsızlık Günü" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Aziz dostum Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif, saygıdeğer hükümet üyeleri, değerli sanatçılar hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Bakü'den Gence'ye, Şuşa'dan Nahçıvan'a, Azerbaycan'ın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Öncelikle sizlere can Azerbaycan deyince iki devlet bir millet deyince yüreğinde fırtınalar kopan 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi buradaki tabloda üç devlet evet tek millet.

"Bağımsızlık Gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum"

Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü vesilesiyle ortak kültürümüzü ve kardeşliğimizi vurguladığımız bu anlamlı buluşmada sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak Bağımsızlık Gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şahadetleriyle taçlandırılan kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.

"Azerbaycan'la aramızdaki muhabbeti inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz"

Obamız yuvamız ve gözbebeğimiz Azerbaycan'la aramızdaki muhabbeti inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. İyi günde olduğu gibi Allah korusun zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Rabbim Azerbaycan Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin diyorum.

"O gün yakılan istiklal meşalesi Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor"

1918'de Azerbaycan'da kurulan Cumhuriyet idaresi nasıl istiklalin ve hür iradenin timsali haline geldiyse Karabağ'daki bağımsızlık zaferi de bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan istiklal meşalesi bugün çok daha parlak ve kuvvetli şekilde Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor. Karabağ'ın azatlığı ile birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota sadece bir zaferin değil bir milletin adeta yeniden dirilişinin sesi oldu. Birazdan dinleyeceğimiz bu ezgilerde Karabağ'ın hür topraklarının sesi var. Bu namelerde Şuşa'nın taşında yankılanan hürriyetin, Laçin'in vadisinde büyüyen umudun Gence ve Bakü'de yeşeren millet iradesinin tezahürü var. Havalandırılan her bestede bedeli canla ve kahraman şehitlerimizin mübarek kanlarıyla ödenmiş muazzam bir zaferin ruhu var. İşte bugün bu konseri ebedi kardeşliğimizi, müşterek hafızamızı, müreffeh ve güçlü geleceğimizi selamlayan nadide bir buluşma olarak görüyoruz.

"Azerbaycan'la hamdolsun güçlü iş birlikleri kuruyoruz"

Hatırlayacaksınız daha evvel Karabağ'ın dünyaya açılan kapıları Fuzuli ve Zengilan uluslararası havalimanlarını İlham kardeşimle birlikte hizmete almıştık. Bugün de ne mutlu ki Laçın Uluslararası Havalimanı'nı açmak yine bizlere nasip oldu. Enerjiden ulaştırmaya savunmadan ticarete, tarımdan eğitime her alanda Azerbaycan'la hamdolsun güçlü iş birlikleri kuruyoruz. İlham kardeşimin eşsiz katkılarıyla münasebetlerimiz her geçen gün sadece bölgeye değil tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşıyoruz. İstikrar abidesi olarak yükselen Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz.

"Karabağ için artık vakit barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir"

30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir. Bugün geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkartarak kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz. Muzaffer Başkomutan Sayın Aliyev'in barışın da mimarı olarak adını tarihe yazdıracağına inanıyoruz.

Bu düşüncelerle Can Azerbaycan halkına samimi misafirperverlikleri için Laçınlı kardeşlerime ve bu anlamlı günü teşrifleriyle bizleri ziyadesiyle mesrur ve mesut eden Pakistan Başbakanı değerli dostum Sayın Şahbaz Şerif'e teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyor, 28 Mayıs Müstakillik Gününüzü tekrar tebrik ediyorum. Mevla yolumuzu bahtımızı açık etsin. Tekrar görüşmek, tekrar kucaklaşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.