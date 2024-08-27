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Gündem
TRT Haber 27.08.2024 17:56

Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Yunus ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile telefonda görüştü. Görüşmede Bangladeş’te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Yunus ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bangladeş’te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bangladeş’teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileklerini de belirtti.

"Türkiye, her zaman olduğu gibi Bangladeş halkının yanında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş’in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini söylerken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus’a yeni görevinde başarılar diledi. 

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