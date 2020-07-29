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Erbaş'tan Müslüman dini liderlere Ayasofya mektubu
[Fotoğraf: AA ]
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla mektup gönderdi.
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Etiketler: son dakika ali erbaş ayasofya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi erbaş'tan ayasofya mektubu Diyanet İşleri BaşkanlığıSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:33
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