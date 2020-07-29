Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
1 Ocak'tan bu yana 117 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları sonucunda, 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 117'ye yükseldi.
Bölücü terör örgütünde çözülme hız kesmeden devam ediyor
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist daha teslim oldu.
Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.
Etiketler: son dakika terörist ikna yoluyla teslimSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:59
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