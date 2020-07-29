Bölücü terör örgütünde çözülme hız kesmeden devam ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist daha teslim oldu.

Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.