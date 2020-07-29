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TBMM tatile girdi
TBMM, 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tatile girdi.
Dün saat 15.00'te toplanan TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 16 saat süren mesainin ardından çalışmalarını tamamladı.
TBMM, sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından tatile girdi.
Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
TBMM yasama yılı 1 Ekim tarihinde başlayacak.
Etiketler: TBMM tatile girdi TBMM ne zaman açılacak tbmmSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:26
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Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı
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