Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek.

Toplantının ardından saat 16.00'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Türkiye'de COVID-19 tespit edilenlerden 211 bin 561'i iyileşti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan dün paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1092 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, vaka sayısı 227 bin 982, vefat sayısı 5 bin 645 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1280, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı da 211 bin 561 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var."