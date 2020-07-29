2019-2023 yıllarını kapsayan, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, kanuni düzenleme gerektiren faaliyetleri üç yargı paketiyle yasalaştıran Adalet Bakanlığı, diğer düzenlemelerle ilgili adımlar da attı.

Böylelikle Türkiye son bir yılda, uzun tutukluluktan ifade özgürlüğüne, hukuk eğitiminin iyileştirilmesinden suça sürüklenen çocuklar ve yaşlılara, hakim ve savcı terfi kriterlerinden mağdur haklarına kadar pek çok alanda yeni düzenlemelerle tanıştı.

Strateji Belgesi kapsamında yapılan düzenlemelerle haber verme sınırları içerisinde yer alan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç olmaktan çıkarıldı.

Uzun tutukluluk halinin ortadan kaldırılması amacıyla soruşturma aşaması için ayrı azami tutukluluk süresi belirlendi.

Hukuk fakültelerine düzenleme

Hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartı, 125 bin olarak yenilendi, hukuk mesleklerine giriş sınavından yeterli puan alanların, avukatlık stajına başvurabilmeleri, hakimlik, savcılık ve noterlik için ise ayrı bir sınava girebilmeleri düzenlemesi getirildi.

Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına olanak tanındı.

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline geldi.