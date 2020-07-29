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Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatı bugün başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat düzenleyecek.
Türkiye ve Azerbaycan ordularından ortak tatbikata kara ve hava kuvvetleri katılacak.
Hava kuvvetlerinin tatbikatı bugün başlayacak, 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek.
Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.
Etiketler: tatbikat AzerbaycanSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:21
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