Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgedeki enerji altyapılarında incelemelerde bulunacak.

Depremden sonra elektrik ve doğal gaz hatları ile enerji arzında oluşabilecek sıkıntıları yerinde değerlendirecek Bakan Dönmez, depremden etkilenen vatandaşlarla görüşerek sahadaki çalışmaları takip edecek.