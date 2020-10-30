Haber Giriş: Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez İzmir'e gidiyor
[Fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye hareket ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgedeki enerji altyapılarında incelemelerde bulunacak.
Depremden sonra elektrik ve doğal gaz hatları ile enerji arzında oluşabilecek sıkıntıları yerinde değerlendirecek Bakan Dönmez, depremden etkilenen vatandaşlarla görüşerek sahadaki çalışmaları takip edecek.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 19:32
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