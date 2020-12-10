Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emniyetten uyarı: WhatsApp yoluyla doğrulamaya itibar etmeyin
[Fotoğraf: AA]
SİBERAY, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.
SİBERAY, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı.
SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak bir uyarı yapıldı.
"Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."
— Siberay (@SiberayEGM) December 10, 2020
Hiçbir sosyal medya platformu,
SİZDEN
WHATSAPP YOLUYLA
DOĞRULAMA İSTEMEZ
Görselde de göründüğü gibi,
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA
İTİBAR ETMEYİNİZ. pic.twitter.com/6y5e5m8eEc
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Medya WhatsApp
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