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Gündem
AA 11.02.2025 16:21

Emine Erdoğan'ndan Malezya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile el sanatları çalışmalarıyla ilgili yaptığı incelemeler ve temaslarına ilişkin fotoğraflara yer verdi.

Emine Erdoğan'ndan Malezya paylaşımı

Emine Erdoğan, Malezya'daki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile el sanatları çalışmalarıyla ilgili yaptığı incelemeler ve temaslarına ilişkin fotoğraflara yer verdi.

Malezya Başbakanı'nın eşi Dr. Wan Azizah İsmail'e samimi ev sahipliği için teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, "Malezya'nın zengin kültürel mirasını ve geleneksel el sanatlarını yakından tanımak büyük bir mutluluk. Geleneklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yürütülen her çalışmayı takdirle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

 

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