Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği ile hayata geçirilen "Nerede Kalmıştık" projesiyle artık okumayan kadın kalmayacak.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği'ni ziyareti sırasında projenin önemine dikkat çekti.

Türkiye'de bu programa geçtiğimiz yıl eylül ayında başlandığını belirten, Keşir, ''3 haftalık kayıt süresinde 21 bin 176 kadın bu programa dahil oldu, ''Nerede Kalmıştık'' projemize. Batı Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları da artık projenin kapsamına alınıyor'' diye konuştu.

''Lise eğitimine erişemeyen kız çocuğu kalmasın istiyoruz''

Programa katılanlara akademik eğitimlerini tamamlama fırsatı da verileceğini vurgulayan Keşir, ''Bizim hedefimiz şu; lise eğitimine erişemeyen kız çocuğu kalmasın istiyoruz. Lise eğitimini tamamlayamamış 20 yaş üstü kadınların ve kız çocuklarının lise eğitimlerinin tamamlaması için bir proje başlattık. "Nerede Kalmıştık" adı da oradan geliyor zaten. Kaldıkları yerden devam etsinler. "Nerede Kalmıştık" projesinden yararlananlara, 4 yıllık lisans programlarına katılarak akademik eğitimlerini tamamlama fırsatı da sunuluyor'' dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı da gönüllü eğitim rehberleriyle projeye destek veriyor.