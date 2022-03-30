Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 23:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu güreşçileri tebrik etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9’uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan millî güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100’üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk’ü tebrik ediyorum."
Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9’uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan millî güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100’üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk’ü tebrik ediyorum. ????????— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 30, 2022
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası Recep Tayyip Erdoğan
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