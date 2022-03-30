Spor kulüplerinin borç yükü altına girmesi önlenecek, denetim ve şeffaflık getirilecek. Spor kanunu teklifi Meclis Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Teklifi, imza sahibi AK Parti milletvekili Alpay Özalan sundu. Görüşmelere AK Parti'li Kenan Sofuoğlu, MHP'li Saffet Sancaklı ve eski vekil Hamza Yerlikaya gibi milli sporcular da katıldı.

61 maddeden oluşan kanun teklifi, spor kulüplerinde denk bütçeyi hedefliyor. Böylelikle aşırı borçlanmanın önlenmesi amaçlanıyor.

Aşırı borçlanma önlenecek

Düzenlemeye göre, kulüpler en fazla bir önceki yılın brüt gelirinin yüzde 10 fazlasına kadar ilave harcama yapılabilecek.

Kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutulacak. Spor kulüpleri “dernek" vasfından çıkarılıp bakanlık tarafından tescillenecek.

Menajerlik sistemi değişiyor

Menajerlik sistemi de değiştirilecek. Sözleşmeler 2 yılla sınırlandırılacak ve noter tasdikli olacak. Menajerlik ücretine üst sınır getirilecek. Başka bir sözleşme yapanlara cezai yaptırım uygulanacak.