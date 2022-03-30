Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün Çevre Bakanları Toplantısı, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

Toplantıda, Türkiye'yi temsil eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TRT Haber'e konuk oldu.

"Sürdürülebilir adımlar atmamız gerekiyor"

Bakan Kurum, "Sürdürülebilir ve hakikaten hakkaniyet çerçevesinde adımlar atılması gerektiğini bizler ifade ettik ve bundan sonraki sürecin belki bu önümüzdeki son 10 yılımız. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini ve net sıfır emisyon net sıfır ekonomi yeşil üretim döngüsel ekonomi anlayışıyla sürecin yönetilmesi gerektiğini burada paydaşlarımızla istişare içerisinde ifade ettik. Türkiye'nin de bu yönde çok önemli adımlar attığını ve atmaya da devam ettiğini söyledik" açıklamasını yaptı.

Kurum, özellikle gelecek nesiller için mücadele ettiklerini belirtti.

Murat Kurum, "Dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmamıza rağmen biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok etkin bir mücadele veriyoruz" açıklamasını yaptı.

İklim kriziyle mücadele

Oturumda da konuşma yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin 'İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nı 2053 hedeflerine göre güncellediklerini belirtti.

Kurum, "Bu kapsamda inşallah 2053 yılında net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda başta enerji olmak üzere ülkemizde yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz. Yine OECD'de verileri de gösteriyor ki Türkiye olarak yutak alanlarımızı, orman varlığımız artıran ender ülkelerden biriyiz. Aynı kararlılıkla çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.