Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran "uçan kale" filosu tamamlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin de tasarım ve üretiminde ortak olduğu A400M Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen 10'uncu ve son uçağın da envantere girdiğini duyurdu.

A400M Filomuz tamamlandı! ✈️????????



TSK’nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz #A400M Projesi kapsamında HvKK için üretilen 10’uncu ve son uçağımız da envantere girdi. Hayırlı olsun.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/ajwg8ywOSt — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 30, 2022

Türkiye, 6 katılımcı ülkeden biri

Türkiye, söz konusu projede Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile 6 katılımcı ülkeden birisi konumunda. Türkiye, ilk uçağını 2013'te teslim almıştı.