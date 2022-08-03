Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı: Bu sadece bir başlangıç
[AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü ve çevresinin sit alanı ilan edilmesine ilişkin, "Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Van Gölü ile ilgili paylaşım yaptı.
Açıklamasında, "Başlattığımız Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Başlattığımız "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni #VanGölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun. @csbgovtr pic.twitter.com/9qwR0FyZYB— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 3, 2022
Etiketler: Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
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