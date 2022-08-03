3 adet Akıncı İHA Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA’mız, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun. ???????? pic.twitter.com/DUiw3iwJhd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022

Bakanlık yaptığı paylaşımda "Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA'mız, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.