3 Akıncı İHA Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi
Milli Savunma Bakanlığı, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA'nın, 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini açıkladı.
3 adet Akıncı İHA Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA’mız, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun. ???????? pic.twitter.com/DUiw3iwJhd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022
Bakanlık yaptığı paylaşımda "Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA'mız, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
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