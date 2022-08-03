Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermişti.

Devlet Denetleme Kurulu, KPSS ile ilgili iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.https://t.co/D6l8J4CIMZ pic.twitter.com/dL8qRA80r3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2022

DDK, incelemeleri sürdürürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına KPPS için suç duyurusunda bulundu.

"Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, inceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirileceğini, gerekli adımların ivedilikle atılacağını söylemişti.

Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." açıklamasını yapmıştı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, çalışmalara başlandığını açıklamıştı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmıştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmıştı.

ÖSYM, sosyal medyadaki iddialar üzerine, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yapmıştı.