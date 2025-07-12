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TRT Haber 12.07.2025 15:26

Emine Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu kutlu yürüyüş; annelerin yüreğini dağlayan acıların dindiği, evlatların umutla büyüdüğü, terörün karanlığına bir daha dönmemek üzere son verildiği bir Türkiye içindir." dedi.

Emine Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın milletin istikbali adına hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, "Milletin sinesinden doğmuş bir hareket olarak AK Parti, kararlarını ortak akılla, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır. Bu kutlu yürüyüş; annelerin yüreğini dağlayan acıların dindiği, evlatların umutla büyüdüğü, terörün karanlığına bir daha dönmemek üzere son verildiği bir Türkiye içindir. Birlik, dirlik ve kardeşlik içinde nice güçlü yarınlara ulaşmak dileğiyle." dedi.

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Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye
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