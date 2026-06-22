  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.06.2026 11:15

Emine Erdoğan'dan "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" paylaşımı

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor" paylaşımını yaptı.

Emine Erdoğan'dan "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Taksim Meydanı'nda ziyarete açılan "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığım bu anlamlı sergiyi, tüm İstanbulluların deneyimlemesini temenni ediyorum."

ETİKETLER
Emine Erdoğan Sıfır Atık
Sıradaki Haber
Milli atletlerden Balkanlar’da büyük başarı: 28 madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
Brexit kararının İngiltere ekonomisine 10 yıllık bilançosu belli oldu
11:21
e-Fatura zorunluluğu başlayacak işletmelere uyarı
11:15
Milli atletlerden Balkanlar’da büyük başarı: 28 madalya
11:15
İstanbul'daki hava kirliliği mayısta geçen yıla göre yüzde 8 azaldı
11:17
16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 42 gözaltı
11:05
Türk SİHA’larına yeni görev: Dünyada çok az ülke yapabiliyor
Tarihi İpek Yolu'nun kadim kenti: Buhara
Tarihi İpek Yolu'nun kadim kenti: Buhara
FOTO FOKUS
Türk Kızılay ekipleri, adada tek başına yaşayan Halime teyzeye yardım malzemesi ulaştırdı
Türk Kızılay ekipleri, adada tek başına yaşayan Halime teyzeye yardım malzemesi ulaştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ