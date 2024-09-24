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Gündem
AA 24.09.2024 19:09

Emine Erdoğan'dan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünyayı saran kültürel çoraklaşma tehdidi karşısında, Anadolu kadınının zamanı aşan işleme dilinin ve emeğinin tüm dünya için bir ilham olmasını ve unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlatmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

Emine Erdoğan'dan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde ev sahipliğini yaptığı "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

 

Programla ilgili bir videoya da yer veren Emine Erdoğan, paylaşımında "Dünyayı saran kültürel çoraklaşma tehdidi karşısında, Anadolu kadınının zamanı aşan işleme dilinin ve emeğinin tüm dünya için bir ilham olmasını ve unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlatmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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