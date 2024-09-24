Parçalı Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.09.2024 17:24

Türkiye'den İsrail Başbakanlığı'na tepki: Soykırım suçunu örtbas etme çabası

Dışişleri Bakanlığı: Sayın Cumhurbaşkanımızın, BM Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail’in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz.

Türkiye'den İsrail Başbakanlığı'na tepki: Soykırım suçunu örtbas etme çabası

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, BM Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail’in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz.

İsrail’in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma gayretlerini de ibretle izliyoruz.

Soykırım ve tüm bölgeyi ateşe atma çabalarını sürdüren Netanyahu ve hükümeti, işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemelerde mutlaka vereceklerdir.

Türkiye bu süreçte masum Filistin halkının ve bölgedeki tüm dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir."

ETİKETLER
İsrail Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki soykırımın önüne geçmek için daha neyi bekliyorsunuz?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:58
Katil İsrail ordusunun Gazze'de evini bombaladığı sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti
18:37
Hizbullah, İsrail'in havadan attığı broşürler konusunda dikkatli olunmasını istedi
18:34
BM Komiseri Grandi, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 2 BMMYK çalışanının öldüğünü bildirdi
18:32
Katil İsrail, Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanlarından Kubeysi'nin öldüğünü bildirdi
17:38
Antalya'da arı kuşlarını avlayan 2 kişiye 84 bin 14 lira ceza kesildi
17:34
TİGEM'in açık artırmasında Arap tayı 7,9 milyon liraya satıldı
TİGEM'in açık artırmasında Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya satıldı
TİGEM'in açık artırmasında Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya satıldı
FOTO FOKUS
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ