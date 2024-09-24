Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuyla paylaşılacak

Bakan Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümeti döneminde önemli yatırımların yapıldığı Akşehir'de bir eksikliği daha gidermenin memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi.

Toplumsal huzur ve barışın teminatı olan adaleti şiar edindiklerini ve her alanda tahsis etmeye özen gösterdiklerini belirten Tunç, "Toplumsal huzur ve barışın teminatıdır adalet. Tabii adaletin, bu ulvi kavramın tecelli edeceği mekanların da adaletin şiarına, vakarına uygun olması lazım. O nedenle 22 yıldan bu yana, 81 vilayetimizde, ilçelerinde adalet alanında önemli eserlere imza attık." diye konuştu.

Tunç, müstakil adalet saraylarının, adalet binalarının sayısını artırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Adalet hizmetlerinin daha kaliteli mekanlarda gerçekleştirilebilmesi için çok çalıştık. Tabii adaletin tecellisi için sadece binaya ihtiyaç yok. Asıl olan adaleti tecelli edecek olan insan unsuru; hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve onlara destek olan destek personelimiz, kalem personelimiz ve mübaşirlerimiz, katiplerimiz, infaz koruma personelimiz. Tüm bunlar topyekun o mekanlarda vatandaşlarımızın en kaliteli bir şekilde hizmet alabilmeleri için çalışıyorlar. Adalet Bakanlığı olarak, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak bizler de onların vatandaş memnuniyetini sağlayabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz."

Yılmaz Tunç, temel atma törenleri sonrası bazı kesimlerden "Adalet demek sadece bina demek, adalet sarayı demek midir?" şeklinde eleştiriler aldıklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece binadan, adalet sarayı inşa etmekten bahsetmiyoruz, içinden de bahsediyoruz. İçinde uygulanacak olan, toplumun ihtiyacına cevap verecek mevzuattan da bahsediyoruz. 22 yıldan bu yana bu alanda çok önemli mesafeler aldığımızı da söylüyoruz. 22 yıldan bu yana toplumun ihtiyacına cevap veren kanunların yenilenmesinde, temel kanunların tümünün, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili arkadaşlarımızla beraber, ben 16 yıl Adalet Komisyonu'nda çalıştım. Toplumun ihtiyacına cevap verecek, 80 yıldan bu yana uygulanan ancak artık çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen mevzuatın yenilenmesi noktasında da çok büyük mesafe aldığımızı söylüyoruz."

Fiziki mekanlara da teknolojik imkanlara da, uygulanacak kanunların, mevzuatın toplumun ihtiyacına, çağın gereklerine uygun hale getirilmesine de önem verdiklerini aktaran Tunç, mevzuatı ve kanunları insanlara uygulayacak olan hakim, savcının da adliye personelinin de önemli olduğunu bildirdi.

"Önümüzdeki birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak"

Tunç, insan unsurunun hem nitelik, hem nicelik açısından daha da kaliteli hale getirilmesiyle ilgili olarak da çok önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Reformlar gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Özellikle Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile hem uygulamaya yönelik, hem mevzuata yönelik çok önemli yenilikleri hayata geçirdik ve şimdi önümüzde bir Yargı Reformu Strateji Belgesi daha açıklanacak. Sürekli yenilik, sürekli milletin taleplerini karşılayabilme, milletin hissiyatına tercüman olabilme noktasında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştığında şunu göreceğiz orada; evet 22 yıldan bu yana hep üzerine koyarak geldiğimiz, adalet alanında gerçekleştirdiğimiz yenilik ve reformlara ilaveten, bugün günümüzde de ihtiyaç duyulan birçok hususu gündeme getirdiğimizi ve nasıl çözeceğimizi, önümüzdeki 4 yıllık bir plan içerisinde nasıl milletin sorunlarına çare olacağımızı, özellikle adalet alanında, hukukun üstünlüğü alanında gecikmeksizin gerçekleştirilmesi gereken adaletin tecellisi alanında, öngörülebilir bir adalet sisteminin daha da sağlamlaştırılması, tahkim edilmesi anlamında neler yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki haftalarda inşallah kamuoyuyla paylaşacak."

Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni, 1 yıllık süreçte, hakimlerle, savcılarla, avukatlarla, kalem personeli ile görüşerek her yönüyle değerlendirerek hazırladıklarını vurgulayan Tunç, "Tüm uygulayıcılarımızdan, ilk derecesiyle, istinafıyla, temyiziyle, yüksek mahkemeleriyle, her birinden uygulamayla ilgili, mevzuatla ilgili görüşler aldık. Adalet sistemimizin hem nitelik hem nicelik anlamında daha güvenilir hale getirilebilmesi, öngörülebilir bir adalet sisteminin daha da tahkim edilebilmesiyle ilgili olarak görüşleri aldık ve 1 yıllık bir çalışmanın sonunda vatandaşlarımızdan da gelen görüşler, yine bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen görüşler, siyasi partilerimizden, barolarımızdan ve hukuk fakültelerimizden, üniversitelerimizden, akademisyenlerimizden aldığımız görüşler doğrultusunda kapsamlı bir Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni son aşamaya getirdik." ifadesini kullandı.

"Kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek somut adımları atmaya devam edeceğiz"

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile adaletin hızla tecellisini amaçladıklarını anlatan Tunç, şu görüşleri paylaştı:

"Burada özellikle şunu ifade etmek istiyoruz. Toplumda adalet duygusunu daha da güçlendirecek çalışmalara hız vereceğimizi söylüyoruz ve bunun somut hangi adımlardan ibaret olacağını, mevzuatımızla, gerek ceza hukuku alanında, gerek özel hukuk alanında vatandaşlarımızın yargıya güvenini daha da yukarılara çıkaracak önemli somut hedefleri ortaya koyacak çalışmalarımızı, hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız. Özellikle 'yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Mevlana'nın diyarındayız. Hazreti Mevlana ne diyor adaleti tarif ederken? 'Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Adalet, hak edene, hak ettiğini vermektir, cezaysa ceza, özel hukuktaysa kendi hakkına bir an önce kavuşması noktasındaki çalışmaları yapmaktır' diyor adalet. Dolayısıyla 'yapanın yanına kar kaldığı' bir algının vatandaşlarımızda olmaması lazım. Bu konuda 22 yıldan bu yana çok önemli mesafeler aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek somut adımları atmaya devam edeceğiz. Yine adaletin gecikmeksizin tecellisini sağlayacak, özellikle uygulayıcılardan aldığımız, avukatlardan, hakim, savcılardan aldığımız görüşler doğrultusunda mevzuatımızda da bazı değişiklikler, yeni ihtiyaçlar var. Bunları inşallah yasama organımıza, taslaklar halinde sunacağız ve bu hedeflerimizi bir bir hayata getireceğiz."