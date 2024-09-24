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Gündem
AA 24.09.2024 17:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM binasına yürüyerek geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçti. BM Genel Kuruluna 14. kez hitap edecek Erdoğan'ın, konuşmasında özellikle Gazze'deki İsrail katliamına dikkati çekmesi ve üye ülkelerden soykırımcı İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM binasına yürüyerek geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer kurmaylarıyla birlikte çıktı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Türkevi'nin karşısında bulunan BM binasına yürüdü.

Açılışını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yapacağı 79. BM Genel Kurulu görüşmelerine 133 devlet ve hükümet başkanı, 3 başkan yardımcısı, 80 başbakan yardımcısı ve 45 bakanın katılması bekleniyor.

 

Guterres'in açılışını yapacağı 79. BM Genel Kurulu görüşmelerinin başkanlığını Kamerunlu Philemon Yong yürütecek.

BM Genel Kurulunun 1955'ten beri sürdürülen bir gelenek olarak başkanlardan sonra ilk konuşmasını Brezilya yaparken ikinci sırada ise ABD Başkanı Joe Biden kürsüye çıkacak.

Biden'ın ardından 3. sırada ise Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitap edecek.

BM Genel Kuruluna 14. kez hitap edecek Erdoğan'ın, konuşmasında özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi ve üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.

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