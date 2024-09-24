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Gündem
AA 24.09.2024 19:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Birleşmiş Milletler binasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor

Miçotakis kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.

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ABD Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan
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