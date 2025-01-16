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Gündem
TRT Haber 16.01.2025 00:23

Emine Erdoğan'dan Gazze paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin, "Ateşkes kararı, Filistin halkının onurlu direnişinin ve yıllardır süregelen mücadelesinin bir nefes aralığıdır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Gazze paylaşımı

Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ateşkes kararı, Filistin halkının onurlu direnişinin ve yıllardır süregelen mücadelesinin bir nefes aralığıdır. Bütün kalbimle kararı destekliyor ve akan masum kanların hesabının sorulmasını temenni ediyorum. Biliyoruz ki gerçek barış, yalnızca adaletle mümkün. Kalıcı barış ve istikrar sağlanana kadar Gazze halkıyla beraber yürümeye devam edecek, yaraları el birliğiyle saracağız. Özgürlükleri için şehit olan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyor, anlaşmanın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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