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Gündem
TRT Haber 11.08.2024 11:30

Emine Erdoğan'dan Filistinli kadın mühendise tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de geliştirdiği sistemle deniz suyunu içme suyuna çeviren Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul'u tebrik etti.

Emine Erdoğan'dan Filistinli kadın mühendise tebrik

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pes etmemek tıpkı su gibi, her koşulda yolunu bulmak demektir" ifadesini kullandı.

Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul'un, ülkesinin en karanlık zamanlarında kurduğu sistemle "ışık olduğunu" kaydeden Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Deniz suyunu içme suyuna çevirerek imkansızı mümkün kılan bu cesur kadını tüm kalbimle tebrik ediyor, kurduğu sistemin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını temenni ediyorum. Tüm dünya görmelidir ki yok edilmeye çalışılan Filistin'in topraklarında umut, yol gösterici olmaya devam ediyor."

 

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