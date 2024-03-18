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Gündem
TRT Haber 18.03.2024 10:21

Emine Erdoğan'dan "Çanakkale Zaferi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çanakkale ruhu, kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegane mirasımız. Bu direniş ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan "Çanakkale Zaferi" paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhu, kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegane mirasımız. Bu direniş ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak. Ölümsüz Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum."

 

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