Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı. Emine Erdoağan, "Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Babalar Günü'nü kutladı.
Paylaşımında, "Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır. Yokluğunda hasreti hiç dinmeyen rahmetli babamı dua ve hürmetle anıyor, değerli eşim ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.
Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkarak, onların yüzlerini güldüren koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır. Yokluğunda hasreti hiç dinmeyen rahmetli babamı dua ve hürmetle anıyor, değerli eşim ve tüm babaların #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 20, 2021
Etiketler: Emine Erdoğan
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