Bakan Soylu, Malatya'da 26'ncı dönem POMEM mezuniyet töreninde konuştu.

Bakan Soylu, bu yıl terör örgütüne Türkiye'den toplam 15 kişinin, Almanya, Fransa ve Yunanistan’dan da 5 kişinin katıldığını duyurdu.

“Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz”

Soylu konuşmasında şunları kaydetti:

“Biz bugün Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 255'in altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz.

“Jandarmamızın kimin kenevirlerini söktüğünü, narkotik polisimizin, Sahil Güvenliğimizin kimlerin tezgahına çomak soktuğunu biliyoruz. Ülkemize çöreklenmeye çalışan 14 tane uluslararası mafya liderini Türk polisinin paketleyip sahiplerine iade etmesinden, kimlerin rahatsız olduğunu elbette ki biliyoruz."

"Türkiye'yi karıştırmak için kurulan tezgahları biliyoruz"

Türkiye'yi bir operasyon merkezi haline getirmek isteyenlerin olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Yurtdışına kaçan o hain FETÖ'cülerin hala bu ülkede bir 15 Temmuz hayali kurduklarını biliyoruz. Türkiye'yi eski Türkiye'ye çevirmek için, karıştırmak için, insanları sokağa dökebilmek için, bu milletin kardeşliğini bir fitne ateşiyle yakabilmek için nasıl tezgahlar kurduklarını, hangi yalanları servis ettiklerini biliyoruz."

"Düzensiz göç, terör ve uyuşturucuyla mücadelede dünya ortalamasının üstündeyiz"

Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını belirten Soylu, emniyet teşkilatının da üzerine aldığı her görevde, tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını dile getirdi.

Türkiye'nin 3 konuda dünya ortalamasının üzerinde olduğuna işaret eden Soylu, "Bize yurtdışından ithal düzensiz göç, terör, uyuşturucu gibi konularda dünya ortalamasının üstünde bir sorumluluğumuz var ve Allah'a şükür, dünya ortalamasının üstünde bir başarıyla bu üç meselede de milletimizin yüz akı olduk" diye konuştu.

"29 bin 101 bekçi görevde"

Trafik kazalarında da ciddi bir düşüş görüldüğünü vurgulayan Soylu, "Bu ülkede yıllardır, milletin kanayan yarası haline gelen trafik kazalarını, 2015-2020 arasında yüzde 35 azalttık. 7 bin 530'dan 2020 sonunda 4 bin 866'ya getirdik. Nüfus artarken, araç ve sürücü sayısı artarken bunu başardık. Bu öyle alelade bir başarı değildir" ifadesini kullandı.

Bekçi sayısındaki artışa da değinen Soylu, "Bu teşkilatın ilk hedefi, asayişin berkemal olmasıdır. 30 bin bekçi hedefi koyduk, 2017'de alıma başladık ve şu anda 29 bin 101 çarşı ve mahalle bekçisi kardeşimiz görev başında. Aynı mahfiller her türlü iftirayı, itibarsızlaştırmayı, her türlü fitneyi ortaya koydular. Ama bizim arkadaşlarımız yılmadılar, gayret ettiler ve günlük ortalama evden hırsızlığı yüzde 50 azalttılar, 278'den 137'ye çektiler" bilgisini paylaştı.